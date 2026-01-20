Marché de potiers de Toul Espace Dedon L’Atelier Toul
Marché de potiers de Toul Espace Dedon L’Atelier Toul samedi 28 mars 2026.
Marché de potiers de Toul
Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’Atelier accueillera une nouvelle édition du marché de potiers !
Un week-end pour rencontrer les artisans céramistes participants, ainsi que certains résidents de l’Atelier.
Restauration sur placeTout public
Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
L’Atelier hosts another pottery market!
A weekend to meet the participating ceramists, as well as some of L’Atelier’s residents.
Catering on site
