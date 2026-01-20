Marché de potiers de Toul Espace Dedon L’Atelier Toul

Marché de potiers de Toul Espace Dedon L’Atelier Toul samedi 28 mars 2026.

Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28

L’Atelier accueillera une nouvelle édition du marché de potiers !

Un week-end pour rencontrer les artisans céramistes participants, ainsi que certains résidents de l’Atelier.

Restauration sur placeTout public
Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

L’Atelier hosts another pottery market!

A weekend to meet the participating ceramists, as well as some of L’Atelier’s residents.

Catering on site

