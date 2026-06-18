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Marché de potiers « Les Tupiniers du Vieux Lyon » Place Saint-Jean et dans les rues autour de la cathédrale – Vieux-Lyon – Lyon 5è

Marché de potiers « Les Tupiniers du Vieux Lyon » Place Saint-Jean et dans les rues autour de la cathédrale – Vieux-Lyon – Lyon 5è

Marché de potiers « Les Tupiniers du Vieux Lyon » Place Saint-Jean et dans les rues autour de la cathédrale – Vieux-Lyon – Lyon 5è samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Place Saint-Jean et dans les rues autour de la cathédrale - Vieux-Lyon - Lyon 5è

Adresse : Place St Jean

Ville : 69005 LYON

Département : Rhône

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00

Heure de fin : 19:00

Marché de potiers avec la participation de 120 céramistes de talent, venant de toute l’Europe, réunis sur la place St-Jean et dans les rues aux alentours pour présenter leurs œuvres : utilitaire, sculpture, bijoux et décoration, c’est un large éventail de la création céramique contemporaine qui est proposé au public.
En parallèle du marché, nous vous invitons à découvrir place St Jean, dans notre espace exposition, le MURAL céramique : quand l’objet céramique à trois dimensions devient une œuvre à deux dimensions.

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