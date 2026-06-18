Marché de potiers avec la participation de 120 céramistes de talent, venant de toute l’Europe, réunis sur la place St-Jean et dans les rues aux alentours pour présenter leurs œuvres : utilitaire, sculpture, bijoux et décoration, c’est un large éventail de la création céramique contemporaine qui est proposé au public.

En parallèle du marché, nous vous invitons à découvrir place St Jean, dans notre espace exposition, le MURAL céramique : quand l’objet céramique à trois dimensions devient une œuvre à deux dimensions.