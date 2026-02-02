Marché de printenps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier

Marché de printenps et vide-greniers

Place des Fosses Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Producteurs locaux, artisanat, horticulteurs, jeux gratuits pour enfants, expositions vielles voitures, présence des tracteurs rouges. .

Place des Fosses Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 99 23 48 jp.lasgo@orange.fr

