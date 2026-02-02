Marché de printenps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier
Marché de printenps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier dimanche 10 mai 2026.
Marché de printenps et vide-greniers
Place des Fosses Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Producteurs locaux, artisanat, horticulteurs, jeux gratuits pour enfants, expositions vielles voitures, présence des tracteurs rouges. .
Place des Fosses Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 99 23 48 jp.lasgo@orange.fr
English : Marché de printenps et vide-greniers
L’événement Marché de printenps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Monts du Limousin