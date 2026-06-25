marché de producteurs à la crèche crèche au royaume des Lutins Beauzac
jeudi 2 juillet 2026 · crèche au royaume des Lutins · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
marché de producteurs à la crèche
crèche au royaume des Lutins Vourze Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Marché de producteurs organisé par la crèche de Beauzac. Spectacle gratuit pour petits et grands le potager musical à 16h45. Planches apéritives à partir de 12€ sur réservation sur hello asso.
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crèche au royaume des Lutins Vourze Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 69 15 59
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English :
Farmers’ market organized by the Beauzac daycare center. Free show for all ages, The Musical Vegetable Garden, at 4:45 p.m. Appetizer platters starting at 12?—reservations required via Hello Asso.
L’événement marché de producteurs à la crèche Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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