marché de producteurs à la crèche crèche au royaume des Lutins Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

marché de producteurs à la crèche

crèche au royaume des Lutins Vourze Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Marché de producteurs organisé par la crèche de Beauzac. Spectacle gratuit pour petits et grands le potager musical à 16h45. Planches apéritives à partir de 12€ sur réservation sur hello asso.

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crèche au royaume des Lutins Vourze Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 69 15 59

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English :

Farmers’ market organized by the Beauzac daycare center. Free show for all ages, The Musical Vegetable Garden, at 4:45 p.m. Appetizer platters starting at 12?—reservations required via Hello Asso.

L’événement marché de producteurs à la crèche Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron