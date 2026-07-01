Informations pratiques

Bléré

Marché de producteurs à la Ferme des 3 Tilleuls

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Marché de producteurs à la ferme des 3 tilleuls. Légumes et fruits de saison, volailles, pains au levain et produits artisanaux. Un ou plusieurs invités différents et locaux à chaque marché (artistes, artisans ou créateur).

Marché de producteurs à la ferme des 3 tilleuls. Claudie Élevage de la Clé du Loup, sera présente avec ses volailles fermières de plein air (pensez à commander avant mercredi 12h).

Christophe Caz’ées Myèl sera là aussi avec ses différents miels.

Laure Lepicurieuseaujardin, viendra avec ses délicieuses gourmandises, oxymels et autres super produits apéritifs.

Cassandre Kakikou Couture et ses superbes sacs isotherme et autres produits confectionnés par ses petites mains.

Frédéric Fred en Verre, vous présentera ses créations en verre filé.

Éric, notre producteur de produits laitiers à de brebis, viendra avec ses fromages, yaourts, et toutes ses spécialités, des pures délices.

Louison, avec sa harpe celtique et ses jolies mélodies.

Karine Bulle de Fleurs, fleuriste à Dierre, viendra avec ses .

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 10 75 aline.beauvais37@orange.fr

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English :

Farmers’ market at the Ferme des 3 Tilleuls. Seasonal fruits and vegetables, poultry, sourdough bread, and artisanal products. One or more different local guests at each market (artists, artisans, or creators).

L’événement Marché de producteurs à la Ferme des 3 Tilleuls Bléré a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER