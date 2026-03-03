Jour de Cher

Bléré Indre-et-Loire

2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

2026-07-18

Jour de Cher, un festival fluvial sur et autour du Cher. Imaginé par la Communauté de communes autour de Chenonceaux-Bléré Val de Cher, cet événement culturel et artistique vous propose une journée placée sous le signe de la convivialité !

De Saint-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher, participez au festival à pieds, en vélo ou sur l'eau, au cœur d'un territoire riche et passionnant.

+33 2 47 23 58 63 agermanotti@cc-autourdechenonceaux.fr

Jour de Cher, a river festival on and around the Cher. Conceived by the Communauté de communes around Chenonceaux-Bléré Val de Cher, this cultural and artistic event offers you a day of conviviality!

