Jour de Cher 2026 Chasse au trésor sur le patrimoine de Bléré Bléré
Jour de Cher 2026 Chasse au trésor sur le patrimoine de Bléré Bléré samedi 18 juillet 2026.
Bléré
Jour de Cher 2026 Chasse au trésor sur le patrimoine de Bléré
Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Festival fluvial itinérant en 7 étapes entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher un défilé fluvial, des spectacles, des concerts, un pique-nique géant et beaucoup d’autres surprises !
Un évènement de la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher.
Chasse au trésor sur le patrimoine de Bléré
Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…
Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte
Durée 45mn environ
10h à 17h Stand du pays d’art et d’histoire
sur les bords du Cher à Bléré
À votre disposition des documents de visite gratuits réalisés par le Pays d’art et d’histoire pour découvrir les trésors du territoire !
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loir .
Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Jour de Cher 2026 Chasse au trésor sur le patrimoine de Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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