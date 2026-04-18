Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré
Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré vendredi 24 juillet 2026.
Bléré
Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025
Lieu à déterminer Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026
Vendredi 24 juillet à 21h30
Lieu à déterminer
Tarifs
Tarif plein 18 €
Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €
Jeunes 8 à 14 ans 8 €
Gratuit de 8 ans
Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026
Vendredi 24 juillet à 21h30
Lieu à déterminer
Tarifs
Tarif plein 18 €
Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €
Jeunes 8 à 14 ans 8 €
Gratuit de 8 ans 16 .
Lieu à déterminer Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr
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English :
Le Théâtre de l’Ante Bookings: theatredelante@wanadoo.fr or 02 47 38 64 64
theatredelantetourneedete.festik.net
L’événement Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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