Bléré

Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025

Lieu à déterminer Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026

Vendredi 24 juillet à 21h30

Lieu à déterminer

Tarifs

Tarif plein 18 €

Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €

Jeunes 8 à 14 ans 8 €

Gratuit de 8 ans

Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026

Vendredi 24 juillet à 21h30

Lieu à déterminer

Tarifs

Tarif plein 18 €

Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €

Jeunes 8 à 14 ans 8 €

Gratuit de 8 ans 16 .

Lieu à déterminer Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

Le Théâtre de l’Ante Bookings: theatredelante@wanadoo.fr or 02 47 38 64 64

theatredelantetourneedete.festik.net

L’événement Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37