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Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré

Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré

Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Lieu à déterminer

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Bléré

Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025

Lieu à déterminer Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026
Vendredi 24 juillet à 21h30
Lieu à déterminer

Tarifs
Tarif plein 18 €
Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €
Jeunes 8 à 14 ans 8 €
Gratuit de 8 ans
Théâtre de l’Ante tournée d’été 2026
Vendredi 24 juillet à 21h30
Lieu à déterminer

Tarifs
Tarif plein 18 €
Réduit lycéens, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personne 13 €
Jeunes 8 à 14 ans 8 €
Gratuit de 8 ans 16  .

Lieu à déterminer Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64  theatredelante@wanadoo.fr

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English :

Le Théâtre de l’Ante Bookings: theatredelante@wanadoo.fr or 02 47 38 64 64
theatredelantetourneedete.festik.net

L’événement Le Théâtre de l’Ante à Bléré tournée d’été 2025 Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37

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