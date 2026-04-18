Bléré

Brocante de l’UCAI

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brocante de l’UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) le dimanche 26 juillet de 7h30 à 19h dans le centre-ville de Bléré.

Brocante de l’UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) le dimanche 26 juillet de 7h30 à 19h dans le centre-ville de Bléré. .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 57 88 guibout.phox@wanadoo.fr

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English :

UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) flea market on Sunday July 27.

L’événement Brocante de l’UCAI Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER