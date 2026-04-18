Brocante de l’UCAI Bléré
Brocante de l’UCAI Bléré dimanche 26 juillet 2026.
Bléré
Brocante de l’UCAI
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Brocante de l’UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) le dimanche 26 juillet de 7h30 à 19h dans le centre-ville de Bléré.
Brocante de l’UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) le dimanche 26 juillet de 7h30 à 19h dans le centre-ville de Bléré. .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 57 88 guibout.phox@wanadoo.fr
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English :
UCAI (Union des Commerçants et Artisans de Bléré) flea market on Sunday July 27.
L’événement Brocante de l’UCAI Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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