Bléré

Soirée d’été Samedi 8 Août E & A

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

E & A, Samedi 8 Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

E & A, Samedi 8 Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit

Formé d’une chanteuse à la voix chaleureuse et d’un guitariste au jeu subtil et rythmique, ce n’est pas un hasard s’il est aussi contrebassiste… , E & A vous transportera dans un univers de chansons, alliant des covers passant de Gainsbourg à Radiohead, de Miley Cyrus à Melody Gardot ou d’Adèle à Nancy Sinatra… . .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!

L’événement Soirée d’été Samedi 8 Août E & A Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37