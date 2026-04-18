Soirée d’été Samedi 8 Août E & A Bléré
Soirée d’été Samedi 8 Août E & A Bléré samedi 8 août 2026.
Bléré
Soirée d’été Samedi 8 Août E & A
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
E & A, Samedi 8 Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
E & A, Samedi 8 Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit
Formé d’une chanteuse à la voix chaleureuse et d’un guitariste au jeu subtil et rythmique, ce n’est pas un hasard s’il est aussi contrebassiste… , E & A vous transportera dans un univers de chansons, alliant des covers passant de Gainsbourg à Radiohead, de Miley Cyrus à Melody Gardot ou d’Adèle à Nancy Sinatra… . .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!
L’événement Soirée d’été Samedi 8 Août E & A Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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