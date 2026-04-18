Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä Bléré
Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä Bléré samedi 25 juillet 2026.
Bléré
Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
Arkodaïa Samedi 25 juillet à 19h , Place Charles Bidault, Gratuit
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
Arkodaïa Samedi 25 juillet à 19h , Place Charles Bidault, Gratuit
À l’accordéon et à la guitare, le duo Akordaïa vous emmènera aux 4 coins du monde des chansons françaises, ou des sonorités invitant au voyage entre cumbia d’Amérique du Sud, danse irlandaise, tarentelle italienne…
Une musique qui réunit toutes les générations ! .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!
L’événement Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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