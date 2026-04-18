Bléré

Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Arkodaïa Samedi 25 juillet à 19h , Place Charles Bidault, Gratuit

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Arkodaïa Samedi 25 juillet à 19h , Place Charles Bidault, Gratuit

À l’accordéon et à la guitare, le duo Akordaïa vous emmènera aux 4 coins du monde des chansons françaises, ou des sonorités invitant au voyage entre cumbia d’Amérique du Sud, danse irlandaise, tarentelle italienne…

Une musique qui réunit toutes les générations ! .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!

L’événement Soirée d’été Samedi 25 juillet Akordaä Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37