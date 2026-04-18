Bléré

Soirée d’été Samedi 1er août US Open

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

US Open Samedi 1er Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

US Open Samedi 1er Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit

Us Open est un quartet tourangeau, emmené par Ronan Mazé (ex Ben l’Oncle Soul), dont les compositions tentent d’ouvrir des voies nouvelles entre des mélodies pop/soul, des grooves puissants et des structures inspirées du rock progressif.

On y retrouve des influences des maîtres d’hier (Stevie Wonder, Michael Jackson…) et d’aujourd’hui (Louis Cole, Vulfpeck…). .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!

Saturday August 10, Place Charles Bidault, Free admission

L’événement Soirée d’été Samedi 1er août US Open Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37