Soirée d’été Samedi 1er août US Open Bléré
Soirée d’été Samedi 1er août US Open Bléré samedi 1 août 2026.
Bléré
Soirée d’été Samedi 1er août US Open
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
US Open Samedi 1er Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
US Open Samedi 1er Août à 19h, Place Charles Bidault, Gratuit
Us Open est un quartet tourangeau, emmené par Ronan Mazé (ex Ben l’Oncle Soul), dont les compositions tentent d’ouvrir des voies nouvelles entre des mélodies pop/soul, des grooves puissants et des structures inspirées du rock progressif.
On y retrouve des influences des maîtres d’hier (Stevie Wonder, Michael Jackson…) et d’aujourd’hui (Louis Cole, Vulfpeck…). .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!
Saturday August 10, Place Charles Bidault, Free admission
L’événement Soirée d’été Samedi 1er août US Open Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
À voir aussi à Bléré (Indre-et-Loire)
- Brocante du Handball Bléré 26 avril 2026
- Visites du Moulin des Aigremonts Bléré 1 mai 2026
- Troc Plants Bléré 2 mai 2026
- Brocante de l’APEL Sainte-Jeanne d’Arc Bléré 3 mai 2026
- Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré 3 mai 2026