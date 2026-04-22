Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré Bléré
Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré Bléré vendredi 7 août 2026.
Bléré
Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré
Fontenay Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:45:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !
CHÂTEAU DE FONTENAY
Bléré
Découvrez ce château reconstruit à la fin du XIXe siècle entre néoclassicisme et éclectisme, qui domine le Cher. Il est entouré de 12ha de vignes, produisant en particulier du Touraine-Chenonceaux. Tout l’été, faites une halte au café éphémère de la Maison du Passeur !
www.lechateaudefontenay.fr
Durée 1h45 environ.
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .
Fontenay Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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