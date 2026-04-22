Bléré

Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré

Fontenay Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

CHÂTEAU DE FONTENAY

Bléré

Découvrez ce château reconstruit à la fin du XIXe siècle entre néoclassicisme et éclectisme, qui domine le Cher. Il est entouré de 12ha de vignes, produisant en particulier du Touraine-Chenonceaux. Tout l’été, faites une halte au café éphémère de la Maison du Passeur !

www.lechateaudefontenay.fr

Durée 1h45 environ.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .

Fontenay Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de Fontenay à Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37