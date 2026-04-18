Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Bléré Bléré
Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Bléré Bléré samedi 18 juillet 2026.
Bléré
Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Bléré
Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Découvrez le patrimoine des bords de Cher avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire !
Durée 45mn
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de Jour de Cher 2026 !
Festival fluvial itinérant en 7 étapes entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher un défilé fluvial, des spectacles, des concerts, un pique-nique géant et beaucoup d’autres surprises !
Un évènement de la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher. .
Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
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L’événement Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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