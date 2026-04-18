Bléré

Brocante du Football

Rue de la Gâtine Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Brocante du Football, dimanche 5 juillet.

Brocante du Football, Dimanche 5 juillet, de 6h à 18h.

Emplacement 10€ les 5m réservation au 06 52 53 58 24.

Snack et buvette à disposition. .

Rue de la Gâtine Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Soccer flea market, Sunday July 6.

L’événement Brocante du Football Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37