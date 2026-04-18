Bléré

Ouverture de Bléré Plage

Quai du Port de l’Est Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ouverture de Bléré Blage samedi 4 juillet

Restauration avec Les nems de Tao et buvette sur place de 18h à 20h30

Ouverture de Bléré Blage samedi 4 juillet

Restauration avec Les nems de Tao et buvette sur place de 18h à 20h30

Programme

Samedi 5 juillet de 15h à 18h, partenariat avec la bibliothèque de Bléré

Un espace de détente et de convivialité au bord du Cher pour cette journée que nous espérons ensoleillée et joyeuse. Venez profiter d’un espace avec une sélection de livres et d’animations autour de la lecture par l’équipe de la bibliothèque Dominique Dunois.

Dès 19h Lâche-moi la grappe

Ce groupe est un assemblage de musiciens au répertoire tannique. Ici, à Bléré Plage, ils viendront avec leurs coeurs, l’accordéon, la guitare, les percussions. Vous vivrez une soirée mémorable avec Lâchemoi la grappe . .

Quai du Port de l’Est Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Opening of Bléré Blage Saturday July 5 and Sunday July 6

Catering with Les nems de Tao and refreshments on site

Program

Saturday July 5 from 3pm to 6pm, in partnership with the Bléré library

A place to relax and socialize on the banks of the Cher for what we hope will be a wonderful day

L’événement Ouverture de Bléré Plage Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37