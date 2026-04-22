Bléré

Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls

Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.

LA FERME DES 3 TILLEULS

Bléré

Après une découverte du patrimoine des bords de Cher à Bléré, notre guide vous emmènera à la rencontre d’Aline qui, à la Ferme des 3 tilleuls, vous fera partager sa passion pour la culture et la transformation des plantes en tisanes, confitures, sirops…

RDV devant la piscine communautaire de Bléré

Durée 2h environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 7 .

Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37