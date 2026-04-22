Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls Bléré
Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls Bléré mercredi 8 juillet 2026.
Bléré
Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls
Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.
LA FERME DES 3 TILLEULS
Bléré
Après une découverte du patrimoine des bords de Cher à Bléré, notre guide vous emmènera à la rencontre d’Aline qui, à la Ferme des 3 tilleuls, vous fera partager sa passion pour la culture et la transformation des plantes en tisanes, confitures, sirops…
RDV devant la piscine communautaire de Bléré
Durée 2h environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 7 .
Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Patrimoine et savoir-faire Bléré et La ferme des 3 tilleuls Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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