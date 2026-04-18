Bal des Pompiers Bléré
Bal des Pompiers Bléré samedi 11 juillet 2026.
Bléré
Bal des Pompiers
Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Bal des Pompiers le Samedi 11 Juillet de 18h à 2h au Centre de Secours de Bléré-Val de Cher
Au programme animations, musique live, restauration, et feu d’artifice.
Bal des Pompiers le Samedi 11 Juillet de 18h à 2h au Centre de Secours de Bléré-Val de Cher
Au programme animations, musique live, restauration, et feu d’artifice. .
Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
On Saturday September 21, the Val du Cher Rescue Center will be opening its doors to the public for an exceptional day. Visitors will be able to watch maneuvers performed by young firefighters and their elders, learn about life-saving techniques, try their hand at handling fire extinguishers and mor
L’événement Bal des Pompiers Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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