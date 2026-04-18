Soirée d’été Samedi 11 Juillet Hustle Bléré
Soirée d’été Samedi 11 Juillet Hustle Bléré samedi 11 juillet 2026.
Bléré
Soirée d’été Samedi 11 Juillet Hustle
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
Hustle Samedi 11 Juillet à 18h30, Place Charles Bidault, Gratuit
Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !
Hustle Samedi 11 Juillet à 18h30, Place Charles Bidault, Gratuit
Hustle, ça signifie travailler dur chaque jour, ne rien lâcher. C’est aussi l’effervescence, le portrait accéléré de ces villes dont les voitures créent des fleuves de lumières. L’humeur est bleue, les textes poétiques, la musique reggae. .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Concerts all summer long to liven up the heart of Bléré!
L’événement Soirée d’été Samedi 11 Juillet Hustle Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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