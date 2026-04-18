Bléré

Visite patrimoine et savoir faire

Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 11:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Visite patrimoine et savoir-faire le mercredi 8 juillet à 10h30 au parc de La Gâtine.

TARIF

Adulte 7 € Gratuit pour les moins 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnesnen situation de handicap Réservation sur www.paysloiretouraine.fr

Visite patrimoine et savoir-faire le mercredi 8 juillet à 10h30 au parc de La Gâtine.

TARIF

Adulte 7 € Gratuit pour les moins 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnesnen situation de handicap Réservation sur www.paysloiretouraine.fr

Après une découverte du patrimoine des bords de Cher à Bléré, notre guide vous emmènera à la rencontre d’Aline qui, à la ferme

des 3 tilleuls, vous fera partager sa passion pour la culture et la transformation des plantes en tisanes, confitures, sirops… .

Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 guidepatrimoine@paysloiretouraine.fr

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English :

Stroll along the banks of the Cher to discover its natural heritage, as well as the history and operation of the needle dam.

L’événement Visite patrimoine et savoir faire Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37