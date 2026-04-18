Visite patrimoine et savoir faire Bléré
Visite patrimoine et savoir faire Bléré mercredi 8 juillet 2026.
Bléré
Visite patrimoine et savoir faire
Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 11:45:00
Date(s) :
2026-07-08
Visite patrimoine et savoir-faire le mercredi 8 juillet à 10h30 au parc de La Gâtine.
TARIF
Adulte 7 € Gratuit pour les moins 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnesnen situation de handicap Réservation sur www.paysloiretouraine.fr
Visite patrimoine et savoir-faire le mercredi 8 juillet à 10h30 au parc de La Gâtine.
TARIF
Adulte 7 € Gratuit pour les moins 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnesnen situation de handicap Réservation sur www.paysloiretouraine.fr
Après une découverte du patrimoine des bords de Cher à Bléré, notre guide vous emmènera à la rencontre d’Aline qui, à la ferme
des 3 tilleuls, vous fera partager sa passion pour la culture et la transformation des plantes en tisanes, confitures, sirops… .
Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 guidepatrimoine@paysloiretouraine.fr
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English :
Stroll along the banks of the Cher to discover its natural heritage, as well as the history and operation of the needle dam.
L’événement Visite patrimoine et savoir faire Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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