Marché de producteurs à la Ferme des 3 Tilleuls Bléré
vendredi 18 septembre 2026 · Bléré
Informations pratiques
Bléré
Marché de producteurs à la Ferme des 3 Tilleuls
Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16
Marché de producteurs à la ferme des 3 tilleuls tous les 3ème vendredis du mois d’avril à octobre. Légumes et fruits de saison, volailles, pains au levain et produits artisanaux. Un ou plusieurs invités différents et locaux à chaque marché (artistes, artisans ou créateur).
Marché de producteurs à la ferme des 3 tilleuls tous les 3ème vendredis du mois d’avril à octobre. Légumes et fruits de saison, volailles, pains au levain et produits artisanaux. Un ou plusieurs invités différents et locaux à chaque marché (artistes, artisans ou créateur). .
Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 65 10 75 aline.beauvais37@orange.fr
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English :
Farmers’ market at the ferme des 3 tilleuls every 3rd Friday of the month from April to October. Seasonal vegetables and fruit, poultry, sourdough breads and artisanal products. One or more different, local guests at each market (artists, craftspeople or creators).
L’événement Marché de producteurs à la Ferme des 3 Tilleuls Bléré a été mis à jour le 2026-04-01 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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