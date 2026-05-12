Marché de producteurs Baume-les-Messieurs
Marché de producteurs Baume-les-Messieurs samedi 13 juin 2026.
Baume-les-Messieurs
Marché de producteurs
Sur les terrasses de l’abbaye Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-15 2026-08-12
Démonstration de savoir faire & animations
Concert, restauration paysanne & buvette .
Sur les terrasses de l’abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 99 01
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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