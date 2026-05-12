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Marché de producteurs Baume-les-Messieurs

Marché de producteurs Baume-les-Messieurs samedi 13 juin 2026.

Adresse : Sur les terrasses de l'abbaye

Ville : 39210 Baume-les-Messieurs

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Baume-les-Messieurs

Marché de producteurs

Sur les terrasses de l’abbaye Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-07-15 2026-08-12

Démonstration de savoir faire & animations

Concert, restauration paysanne & buvette   .

Sur les terrasses de l’abbaye Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 99 01 

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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