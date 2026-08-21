Marché de producteurs et artisans d’art locaux, Château de Bois Thibault, Lassay-les-Châteaux

Informations pratiques

Marché de producteurs et artisans d’art locaux Dimanche 20 septembre, 10h30 Château de Bois Thibault Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marché de créateurs et producteurs locaux

Journées du Patrimoine à Bois-Thibault : marché de producteurs et four à pain médiéval.

Au cœur des ruines médiévales classées Monument Historique, l’association culturelle de Lassay-les-Châteaux organise un marché de producteurs et créateurs locaux. Artisans, agriculteurs et artistes du territoire seront réunis dans l’enceinte du château pour proposer leurs produits dans un cadre unique en Mayenne.

Temps fort de la journée : l’allumage du four à pain médiéval, vestige authentique du XIVe siècle. Une démonstration qui replonge visiteurs et familles dans le quotidien des habitants du château de l’époque.

Des visites libres et guidées du château seront proposées tout au long de la journée par nos bénévoles passionnés. Entrée et visites entièrement gratuites.

Marché de producteurs et allumage du four médiéval.

Retrouvez toute la programmation sur la page Facebook de l’association culturelle de Lassay-les-Châteaux

Château de Bois Thibault château de bois thibault 53110 Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire

Marché de créateurs et producteurs locaux

© Association Culturelle de Lassay-les-Châteaux