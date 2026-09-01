Marché de Producteurs locaux bio Pontarlier
mercredi 23 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Marché de Producteurs locaux bio
Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:00:00
fin : 2026-09-23 20:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Organisé par AMAP Rilchou de Pontarlier.
Marché de producteurs locaux, bio, proposant à la vente produits frais ou en conserve, à emporter ou à consommer sur place: petite restauration,pains, produits laitiers, légumes, viandes, boissons, glaces, … Animations autour des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. .
Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 30 51 39 mc.barthoulot@hotmail.fr
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English : Marché de Producteurs locaux bio
L’événement Marché de Producteurs locaux bio Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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