Informations pratiques

Pontarlier

Marché de Producteurs locaux bio

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:00:00

fin : 2026-09-23 20:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Organisé par AMAP Rilchou de Pontarlier.

Marché de producteurs locaux, bio, proposant à la vente produits frais ou en conserve, à emporter ou à consommer sur place: petite restauration,pains, produits laitiers, légumes, viandes, boissons, glaces, … Animations autour des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 30 51 39 mc.barthoulot@hotmail.fr

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English : Marché de Producteurs locaux bio

L’événement Marché de Producteurs locaux bio Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS