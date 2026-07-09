Portes ouvertes Aïkido Dojo Jean-Luc Rougé (salle judo) Complexe Pierre de Coubertin Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Portes ouvertes Aïkido

Dojo Jean-Luc Rougé (salle judo) Complexe Pierre de Coubertin 4 Rue du Toulombief Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-10-03

Organisé par la Section Aïkido du Judo Club.

Venez découvrir et essayer un art martial adapté aux enfants, adultes et séniors. Il développe la confiance en soi, l’esprit de vigilance pour ne jamais être pris au dépourvu et permet à chacun de progresser à son rythme, quel que soit son âge ou sa condition physique. Essai gratuit toute l’année. .

Dojo Jean-Luc Rougé (salle judo) Complexe Pierre de Coubertin 4 Rue du Toulombief Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 66 93 36 aikikai.pontarlier.haut.doubs@gmail.com

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English : Portes ouvertes Aïkido

L’événement Portes ouvertes Aïkido Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS