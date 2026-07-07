Rentrée festive de la MJC des Capucins Pontarlier
samedi 5 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rentrée festive de la MJC des Capucins
MJC des Capucins Centre Berlioz Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz
Une journée festive pour une rentrée dans la bonne humeur…venez découvrir ou re-découvrir les activités, les nouveautés et passer un bon moment tous ensemble! Dès 10h, avec des démos, des min-expos…discuter avec les animateurs d’activités…et si possible, avec le soleil !
Ouvert à tous. .
MJC des Capucins Centre Berlioz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr
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English : Rentrée festive de la MJC des Capucins
L’événement Rentrée festive de la MJC des Capucins Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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