Informations pratiques

Pontarlier

Rentrée festive de la MJC des Capucins

MJC des Capucins Centre Berlioz Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz

Une journée festive pour une rentrée dans la bonne humeur…venez découvrir ou re-découvrir les activités, les nouveautés et passer un bon moment tous ensemble! Dès 10h, avec des démos, des min-expos…discuter avec les animateurs d’activités…et si possible, avec le soleil !

Ouvert à tous. .

MJC des Capucins Centre Berlioz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr

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English : Rentrée festive de la MJC des Capucins

L’événement Rentrée festive de la MJC des Capucins Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS