Marché de producteurs Camping La Tanière des Loups Sembadel vendredi 3 juillet 2026.

Sembadel

Marché de producteurs

Camping La Tanière des Loups 36, route des voyageurs Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Découvrez durant tout l’été, tous les vendredis soir, à partir du 03 Juillet un marché de producteurs locaux et d’artisans de 18h à 20h

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Camping La Tanière des Loups 36, route des voyageurs Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 44 53 48

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English :

All summer long, every Friday evening starting July 3, come discover a market featuring local farmers and artisans from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

L’événement Marché de producteurs Sembadel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay