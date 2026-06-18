Marché de producteurs Camping La Tanière des Loups Sembadel
Marché de producteurs Camping La Tanière des Loups Sembadel vendredi 3 juillet 2026.
Sembadel
Marché de producteurs
Camping La Tanière des Loups 36, route des voyageurs Sembadel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Découvrez durant tout l’été, tous les vendredis soir, à partir du 03 Juillet un marché de producteurs locaux et d’artisans de 18h à 20h
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Camping La Tanière des Loups 36, route des voyageurs Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 44 53 48
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English :
All summer long, every Friday evening starting July 3, come discover a market featuring local farmers and artisans from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
L’événement Marché de producteurs Sembadel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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