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Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac Centre équestre Cavalerie du Lac Sembadel

Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac Centre équestre Cavalerie du Lac Sembadel samedi 27 juin 2026.

Lieu : Centre équestre Cavalerie du Lac

Adresse : 26, rue de la Souche

Ville : 43160 Sembadel

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Sembadel

Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac

Centre équestre Cavalerie du Lac 26, rue de la Souche Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Cavalerie du lac ouvre ses portes samedi 27 juin à la découverte des poneys et chevaux du centre équestre: baptêmes, inscriptions, cours, démonstrations …
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Centre équestre Cavalerie du Lac 26, rue de la Souche Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 25 23 12  cavaleriedulac43@orange.fr

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English :

La Cavalerie du Lac opens its doors on Saturday, June 27, for a day to discover the ponies and horses at the equestrian center: introductory sessions, sign-ups, lessons, demonstrations…

L’événement Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac Sembadel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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