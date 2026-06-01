Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac Centre équestre Cavalerie du Lac Sembadel samedi 27 juin 2026.

Sembadel

Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac

Centre équestre Cavalerie du Lac 26, rue de la Souche Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Cavalerie du lac ouvre ses portes samedi 27 juin à la découverte des poneys et chevaux du centre équestre: baptêmes, inscriptions, cours, démonstrations …

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Centre équestre Cavalerie du Lac 26, rue de la Souche Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 25 23 12 cavaleriedulac43@orange.fr

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English :

La Cavalerie du Lac opens its doors on Saturday, June 27, for a day to discover the ponies and horses at the equestrian center: introductory sessions, sign-ups, lessons, demonstrations…

L’événement Portes Ouvertes La Cavalerie du Lac Sembadel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay