Marché de produits polonais Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
samedi 3 octobre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Marché de produits polonais
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre des 20 ans du jumelage Montceau-Zory.
Vente de produits en provenance de la Pologne spécialités polonaises (charcuteries, soupes, bonbons), artisanat… .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 23 64 jumelagemontceau-zory@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de produits polonais
L’événement Marché de produits polonais Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-06 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)
- Bye-bye sur l’Olympe Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 12 septembre 2026
- Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR Groupe IGR Montceau-les-Mines 24 septembre 2026
- BAM Festival Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 24 septembre 2026
- BLEU SOLEIL – FFF – BLEU SOLEIL – FFF – JOEYSTARR SOUND SYSTEM SALLE BOURDELLE Montceau Les Mines 25 septembre 2026
- Aménager un espace public. Comment s’y prendre ?, caue71, Montceau-les-Mines 25 septembre 2026