Marché de produits polonais Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Marché de produits polonais

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre des 20 ans du jumelage Montceau-Zory.

Vente de produits en provenance de la Pologne spécialités polonaises (charcuteries, soupes, bonbons), artisanat… .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 23 64 jumelagemontceau-zory@orange.fr

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English : Marché de produits polonais

L’événement Marché de produits polonais Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-06 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II