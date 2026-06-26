Marché de Saint-Savin Saint-Savin
Marché de Saint-Savin Saint-Savin vendredi 26 juin 2026.
Saint-Savin
Marché de Saint-Savin
Place de la libération Saint-Savin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 08:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Marché traditionnel tous les vendredis matins, foire mensuelle tous les premiers vendredis de chaque mois. .
Place de la libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché de Saint-Savin
L’événement Marché de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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