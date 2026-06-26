Saint-Savin

Marché de Saint-Savin

Place de la libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 08:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Marché traditionnel tous les vendredis matins, foire mensuelle tous les premiers vendredis de chaque mois. .

Place de la libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché de Saint-Savin

L’événement Marché de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou