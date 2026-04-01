Saint-Étienne

Marché de St Victor

Le Berland Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-10-02

Marché de produits alimentaires et manufacturés.

.

Le Berland Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 60 39

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English :

Food and manufactured goods market.

L’événement Marché de St Victor Saint-Étienne a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès