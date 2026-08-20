Marche découverte du patrimoine historique, Centre-bourg de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Marche découverte du patrimoine historique Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre-bourg de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre, 14h30, Place de la mairie, durée : 2h30

Sur le parcours :

Quartier de la chapelle – l’oratoire Saint-Sauveur (1834)

Première mairie et école (vers 1830)

Château de Tigné (XIVe-XVIIe siècle)

Logis dépendant du château (XVe siècle)

Aumônerie, résidence de l’aumônier du château (XVIe siècle)

Maisons anciennes en pierre de pays

Grand’Maison (1525 environ)

Intendance, demeure de l’homme d’affaire du château (XVIIe-XVIIIe siècle)

Ruelle de la Grand’Maison, passage en arche

Lavoir fontaine et bas jardins

Restes d’une villa gallo-romaine (début de l’ère chrétienne)

Chapelle Sainte-Anne (XIIe-XVIe siècle)

Moulin de l’étang

Ancien relais de diligences (XVIIe-XVIIIe siècle)

Métairies du château (XVIIe-XVIIIe siècle)

Domaine de Gastines, manoir de 1565 et grange dimeresse

Fours à chaux des Jonchères (1860)

Nécropole des terres chaudes, cimetière franc (VIe-VIIIe siècle)

Maison de la charité (XVe-XVIe siècle)

église neuve (1863) et espace communal paysager avec troglodytes

Ancien presbytère (XVIIIe-XIXe siècle)

Salles communales ancien logis (XVIe-XVIIe siècle)

Centre-bourg de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon place de la mairie, Tigné, 49540 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49540 Tigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr

Dimanche 20 septembre, 14h30, Place de la mairie, durée : 2h30