Informations pratiques

Bozouls

Marché des Artisans Créateurs

Place de la Mairie Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Marché d’artisans d’art par l’association Lauz’arts Aveyron.

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs

eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux.

De nombreux métiers vous attendent cuir, poterie, savons, couteaux ferronnerie

d’art,créateurs de bijoux, sacs , accessoires de mode , laines … .

Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Arts and crafts market organized by the Lauz’arts Aveyron association.

L’événement Marché des Artisans Créateurs Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)