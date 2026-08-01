Marché des Artisans Créateurs Bozouls
jeudi 6 août 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Marché des Artisans Créateurs
Place de la Mairie Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Marché d’artisans d’art par l’association Lauz’arts Aveyron.
Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs
eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux.
De nombreux métiers vous attendent cuir, poterie, savons, couteaux ferronnerie
d’art,créateurs de bijoux, sacs , accessoires de mode , laines … .
Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
Arts and crafts market organized by the Lauz’arts Aveyron association.
L’événement Marché des Artisans Créateurs Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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