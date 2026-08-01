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AGENDA · Bozouls

Marché des Artisans Créateurs Bozouls

jeudi 6 août 2026 · Bozouls

Marché des Artisans Créateurs Bozouls

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Bozouls

Marché des Artisans Créateurs

Place de la Mairie Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Marché d’artisans d’art par l’association Lauz’arts Aveyron.
Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs
eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux.
De nombreux métiers vous attendent cuir, poterie, savons, couteaux ferronnerie
d’art,créateurs de bijoux, sacs , accessoires de mode , laines …   .

Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie  

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English :

Arts and crafts market organized by the Lauz’arts Aveyron association.

L’événement Marché des Artisans Créateurs Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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