Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac
dimanche 2 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Aubrac
Marché des artisans créateurs
Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir des produits artisanaux faits mains et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux.
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Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com
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English :
Come and discover handmade artisan products sold by the designers themselves, who welcome you to discover their unique and warm universe.
L’événement Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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