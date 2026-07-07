Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Marché des artisans créateurs

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir des produits artisanaux faits mains et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux.

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Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com

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English :

Come and discover handmade artisan products sold by the designers themselves, who welcome you to discover their unique and warm universe.

L’événement Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)