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Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac

dimanche 2 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac

Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Village d'Aubrac
Ville
12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Chély-d’Aubrac

Marché des artisans créateurs

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Venez découvrir des produits artisanaux faits mains et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux.
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Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie   lauzartsaveyron@gmail.com

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English :

Come and discover handmade artisan products sold by the designers themselves, who welcome you to discover their unique and warm universe.

L’événement Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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