Saint-Chély-d’Aubrac

Projection du film Chevêchette d’Europe, Rencontre des regards

hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Projection du film Chevêchette d’Europe, Rencontre des regards découvrez, après 8 ans de recherche, ce minuscule rapace diurne rare en France, aussi discret que redoutable chasseur.

Partez à la découverte d’un oiseau fascinant et méconnu la chevêchette d’Europe. Fruit de huit années de recherche, ce film vous invite à croiser le regard de ce minuscule rapace diurne, le plus petit de France, mais aussi l’un des plus redoutables chasseurs de nos forêts.

Une immersion rare et captivante dans le quotidien de cette chouette discrète, entre observation patiente et émerveillement naturaliste.

Tarif Gratuit

Animation Manuel Gardes

Accès Sans réservation .

hameau d’Aubrac 24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

Screening of the film Chevêchette d?Europe, Rencontre des regards: after 8 years of research, discover this tiny diurnal bird of prey, rare in France, as discreet as it is a formidable hunter.

L’événement Projection du film Chevêchette d’Europe, Rencontre des regards Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)