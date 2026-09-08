Marché des artisans de la Cité Saint-Louis (patrimoine religieux et ancien), Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Marché des artisans de la Cité Saint-Louis (patrimoine religieux et ancien) Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Marché de la cité Saint louis réunira les différentes activités en relation avec le patrimoine religieux et ancien :

– Restauratrice de tableaux. Démonstration. Venez à la rencontre de Marine Beylot pour échanger sur l’art de la restauration.

– Enluminuresavec Danielle MONNIER : Une enluminure est un dessin ou une illustration faite à la main qui décore un texte manuscrit. L’étymologie du mot est illuminare qui signifie en latin rendre lumineux, éclairer. Cet art n’aura plus aucun secret pour vous.

– Vitrailliste : Monique Lacour de « Les Chêne vitrail ». Demonstration.

– LUCA Yves : spécialiste de l’histoire du bois et des tonneaux

– Atelier bougies. Créations de bougies avec reste de cierges (bougies religieuses et autres)

– Association SOS Calvaire. Restauration du patrimoine religieux, croix et calvaires en France.

– Les reliures de Lisa : démonstrations et initiations de coutures de livres.

– Doreuse Meggie GARCELON. Initiation à la dorure. 2 ateliers de 6 personnes. Laissez-vous guider et repartez avec une création unique. Pensez si possible à vous inscrire auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr

– Calligraphie : Une rencontre avec la calligraphie arabe et latine le temps d’un atelier, le calligraphe enseignera durant 2h les bases de la calligraphie – pour tout public. Atelier et démonstration. Inscription auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr, maximum 10 personnes) Atelier 14h. Le matériel (papier, cahier) sera fourni par la Compagnie Art et Liberté)

– Exposition des registres paroissiaux par l’association Saint Baudile et Exposition de panneaux sur l’histoire de l’association Saint Baudile (salle Cité Saint Louis)

– Stand photographies « Les églises et croix de Seine et Marne ».

– Espace conteuse. Faites une pause sur des bottes de pailles à la cité Saint Louis et sur le site de la Glacière du Château qui se trouve au Prieuré Saint Joseph.10h15 et 14h30 au Prieuré / 15h30 cité Saint Baudile.

Fins détectives ou simples curieux, vous êtes invités à une conterie déambulatoire et familiale afin de débusquer ensemble les indices parsemant la ville qui étayeraient cette joyeuse hypothèse de société secrète légendaire qui existerait à Brou-sur-Chantereine. Vous pourrez emprunter le petit train touristique.

– Stand restauration public. FOODTRUCK « L’envie délicieuse » (Galettes et Crêpes).

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« link »: « mailto:culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Marché des artisans

©brou sur chantereine