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Marché des artisans de la Cité Saint-Louis (patrimoine religieux et ancien), Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles

Marché des artisans de la Cité Saint-Louis (patrimoine religieux et ancien), Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle paroissiale Saint Louis
Adresse
4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine
Ville
77500 Chelles
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Gratuit

Marché des artisans de la Cité Saint-Louis (patrimoine religieux et ancien) Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Marché de la cité Saint louis réunira les différentes activités en relation avec le patrimoine religieux et ancien :
Restauratrice de tableaux. Démonstration. Venez à la rencontre de Marine Beylot pour échanger sur l’art de la restauration.
Enluminuresavec Danielle MONNIER : Une enluminure est un dessin ou une illustration faite à la main qui décore un texte manuscrit. L’étymologie du mot est illuminare qui signifie en latin rendre lumineux, éclairer. Cet art n’aura plus aucun secret pour vous.
Vitrailliste : Monique Lacour de « Les Chêne vitrail ». Demonstration.
LUCA Yves : spécialiste de l’histoire du bois et des tonneaux
Atelier bougies. Créations de bougies avec reste de cierges (bougies religieuses et autres)
Association SOS Calvaire. Restauration du patrimoine religieux, croix et calvaires en France.
Les reliures de Lisa : démonstrations et initiations de coutures de livres.
Doreuse Meggie GARCELON. Initiation à la dorure. 2 ateliers de 6 personnes. Laissez-vous guider et repartez avec une création unique. Pensez si possible à vous inscrire auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr
Calligraphie : Une rencontre avec la calligraphie arabe et latine le temps d’un atelier, le calligraphe enseignera durant 2h les bases de la calligraphie – pour tout public. Atelier et démonstration. Inscription auprès du service culturel culture.com@brousurchantereine.fr, maximum 10 personnes) Atelier 14h. Le matériel (papier, cahier) sera fourni par la Compagnie Art et Liberté)
Exposition des registres paroissiaux par l’association Saint Baudile et Exposition de panneaux sur l’histoire de l’association Saint Baudile (salle Cité Saint Louis)
Stand photographies « Les églises et croix de Seine et Marne ».
Espace conteuse. Faites une pause sur des bottes de pailles à la cité Saint Louis et sur le site de la Glacière du Château qui se trouve au Prieuré Saint Joseph.10h15 et 14h30 au Prieuré / 15h30 cité Saint Baudile.
Fins détectives ou simples curieux, vous êtes invités à une conterie déambulatoire et familiale afin de débusquer ensemble les indices parsemant la ville qui étayeraient cette joyeuse hypothèse de société secrète légendaire qui existerait à Brou-sur-Chantereine. Vous pourrez emprunter le petit train touristique.
– Stand restauration public. FOODTRUCK « L’envie délicieuse » (Galettes et Crêpes).

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« link »: « mailto:culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Marché des artisans

©brou sur chantereine

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