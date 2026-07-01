Informations pratiques

Le Mazeau

Marché des artisans et des créateurs

La Pêcherie Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’association Maz’Arts vous invite à son marché de créateurs

L’association Maz’Arts vous propose ces marché d’artisans et créateurs .

La Pêcherie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire mazarts.asso@gmail.com

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English :

The Maz’Arts Association invites you to its artisans’ market

L’événement Marché des artisans et des créateurs Le Mazeau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin