Marché des artisans et des créateurs Le Mazeau
dimanche 26 juillet 2026 · Le Mazeau
Informations pratiques
Le Mazeau
Marché des artisans et des créateurs
La Pêcherie Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’association Maz’Arts vous invite à son marché de créateurs
L’association Maz’Arts vous propose ces marché d’artisans et créateurs .
La Pêcherie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire mazarts.asso@gmail.com
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English :
The Maz’Arts Association invites you to its artisans’ market
L’événement Marché des artisans et des créateurs Le Mazeau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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