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AGENDA · Le Mazeau

Marché des artisans et des créateurs Le Mazeau

dimanche 26 juillet 2026 · Le Mazeau

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La Pêcherie
Ville
85420 Le Mazeau
Département
Vendée
Tarif

Le Mazeau

Marché des artisans et des créateurs

La Pêcherie Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

L’association Maz’Arts vous invite à son marché de créateurs
L’association Maz’Arts vous propose ces marché d’artisans et créateurs   .

La Pêcherie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire   mazarts.asso@gmail.com

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English :

The Maz’Arts Association invites you to its artisans’ market

L’événement Marché des artisans et des créateurs Le Mazeau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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