Sainte-Savine

Marché des créateurs 3è édition

Place Reichenbach Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Fort du succès des précédentes éditions, cet événement met à l’honneur le savoir-faire et la créativité d’exposants venus présenter des réalisations originales et variées.



Les visiteurs pourront découvrir une large diversité de créations art, décoration, mode ou encore artisanat, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



>> Restauration sur place .

Place Reichenbach Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50

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English :

L’événement Marché des créateurs 3è édition Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne