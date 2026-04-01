MARCHÉ DES CRÉATEURS CARBONNE DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne
MARCHÉ DES CRÉATEURS CARBONNE DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne samedi 11 avril 2026.
Carbonne
MARCHÉ DES CRÉATEURS CARBONNE
DOMAINE DE LA TERRASSE 16 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le samedi 11 et dimanche 12 avril, de 10h à 18h, venez découvrir un marché de l’artisanat
Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit qui met à l’honneur les métiers d’art et les artisans créateurs.
Ouvertes à tous les publics et à toutes les générations, ce marché s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux curieux, aux esthètes, aux collectionneurs ou simplement aux passionnés de belles découvertes.
Artistes et artisans d’art vous donnent rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs créations. .
DOMAINE DE LA TERRASSE 16 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie tourisme.domainedelaterrasse@gmail.com
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Saturday April 11 and Sunday April 12, from 10am to 6pm, come and discover an arts and crafts market
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS CARBONNE Carbonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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