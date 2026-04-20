Marché des créateurs Place Ô Marché Le Havre

Le Havre

Marché des créateurs

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous le samedi 23 mai de 10h à 18h à la Halle Gourmande (1 Place Thiers) pour une journée placée sous le signe de la créativité et du savoir-faire local !

Venez découvrir une sélection de créateurs passionnés artisanat, bijoux, déco, illustrations, et bien plus encore… L’occasion parfaite de dénicher des pièces uniques et de soutenir les talents locaux

Restauration possible sur place

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Entrée gratuite

Invitez vos amis et venez flâner dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

On vous attend nombreux ! .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

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English : Marché des créateurs

L’événement Marché des créateurs Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie