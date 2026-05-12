Tours

Marche des Fiertés

Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours.

Village et exposition

Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours. Village et exposition .

Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 54 24 79

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English :

A stroll through downtown Tours.

Village and exhibition

L’événement Marche des Fiertés Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme