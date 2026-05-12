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Marche des Fiertés Tours

Marche des Fiertés Tours

Marche des Fiertés Tours samedi 6 juin 2026.

Adresse : Avenue André Malraux

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Gratuit

Tours

Marche des Fiertés

Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours.
Village et exposition
Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours. Village et exposition   .

Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 54 24 79 

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English :

A stroll through downtown Tours.
Village and exhibition

L’événement Marche des Fiertés Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme

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