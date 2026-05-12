Marche des Fiertés Tours
Marche des Fiertés Tours samedi 6 juin 2026.
Tours
Marche des Fiertés
Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours.
Village et exposition
Une déambulation organisée dans le centre-ville de Tours. Village et exposition .
Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 54 24 79
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English :
A stroll through downtown Tours.
Village and exhibition
L’événement Marche des Fiertés Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme
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