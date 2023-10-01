Saint-Étienne

Marché des halles Terrenoire

Espace Christian Bail Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 06:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Marché de produits manufacturés et alimentaires.

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Espace Christian Bail Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 77 48

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English :

Manufactured goods and food market.

L’événement Marché des halles Terrenoire Saint-Étienne a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès