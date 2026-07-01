Marché des producteurs au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre
jeudi 30 juillet 2026 · Camping Les Roussilles · Saint-Sylvestre
Informations pratiques
Saint-Sylvestre
Marché des producteurs au camping des Roussilles
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir le marché des producteurs locaux au Camping des Roussilles ! Profitez d’un moment gourmand et convivial à la rencontre de nos producteurs, de leurs saveurs et de leurs savoir-faire. Produits frais, découvertes et plaisirs du terroir vous attendent. Venez nombreux partager ce beau rendez-vous ! .
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl
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English : Marché des producteurs au camping des Roussilles
L’événement Marché des producteurs au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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