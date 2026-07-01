Marché des producteurs au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Marché des producteurs au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir le marché des producteurs locaux au Camping des Roussilles ! Profitez d’un moment gourmand et convivial à la rencontre de nos producteurs, de leurs saveurs et de leurs savoir-faire. Produits frais, découvertes et plaisirs du terroir vous attendent. Venez nombreux partager ce beau rendez-vous ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Marché des producteurs au camping des Roussilles

L’événement Marché des producteurs au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin