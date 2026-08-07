Marché des producteurs Place de l’Église Châtel-Montagne
vendredi 7 août 2026 · Place de l'Église · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Marché des producteurs
Place de l’Église Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Préparez-vous pour une soirée pleine de saveurs, de convivialité et d’animations inoubliables !
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Place de l’Église Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17
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English :
Get ready for an evening full of great flavors, good company, and unforgettable entertainment!
L’événement Marché des producteurs Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-08-02 par Vichy Destinations
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