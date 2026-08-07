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AGENDA · Châtel-Montagne

Marché des producteurs Place de l’Église Châtel-Montagne

vendredi 7 août 2026 · Place de l'Église · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Place Alphonse Corre
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif

Châtel-Montagne

Marché des producteurs

Place de l’Église Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Préparez-vous pour une soirée pleine de saveurs, de convivialité et d’animations inoubliables !
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Place de l’Église Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17 

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English :

Get ready for an evening full of great flavors, good company, and unforgettable entertainment!

L’événement Marché des producteurs Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-08-02 par Vichy Destinations

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