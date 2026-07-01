Marché des producteurs Courchevel Le Praz Courchevel

Informations pratiques

Courchevel

Marché des producteurs

Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 08:00:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Plusieurs producteurs locaux sont présents tous les mercredi matin de 8h à 13h sur le parvis de l’Alpinium à Courchevel Le Praz.

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Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 24 14 mairie@mairie-courchevel.com

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English : Farmers’ Market

Several local producers are present every Wednesday morning from 8 a.m. to 1 p.m. on the Alpinium forecourt in Courchevel Le Praz.

L’événement Marché des producteurs Courchevel a été mis à jour le 2026-07-09 par Mairie de Courchevel