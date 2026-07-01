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AGENDA · Courchevel

Marché des producteurs Courchevel Le Praz Courchevel

mercredi 15 juillet 2026 · Courchevel Le Praz · Courchevel

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Courchevel Le Praz
Adresse
135 rue des tremplins olympiques
Ville
73120 Courchevel
Département
Savoie
Tarif

Courchevel

Marché des producteurs

Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 08:00:00
fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Plusieurs producteurs locaux sont présents tous les mercredi matin de 8h à 13h sur le parvis de l’Alpinium à Courchevel Le Praz.
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Courchevel Le Praz 135 rue des tremplins olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 24 14  mairie@mairie-courchevel.com

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English : Farmers’ Market

Several local producers are present every Wednesday morning from 8 a.m. to 1 p.m. on the Alpinium forecourt in Courchevel Le Praz.

L’événement Marché des producteurs Courchevel a été mis à jour le 2026-07-09 par Mairie de Courchevel

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