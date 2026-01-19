Marché des Producteurs de Pays Cusset
Marché des Producteurs de Pays Cusset vendredi 17 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
2026-07-17
Vendredi 17 juillet 2026 dès 18h, c’est le grand retour du marché des producteurs de pays !
Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
Friday, July 17, 2026 from 6pm, it’s the big return of the local farmers’ market!
