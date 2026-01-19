Marché des Producteurs de Pays Cusset

Marché des Producteurs de Pays

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

2026-07-17

Vendredi 17 juillet 2026 dès 18h, c’est le grand retour du marché des producteurs de pays !

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

Friday, July 17, 2026 from 6pm, it’s the big return of the local farmers’ market!

