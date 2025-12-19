Marché des Producteurs de Pays de Garavet Allassac Allassac
Marché des Producteurs de Pays de Garavet Allassac Allassac samedi 6 juin 2026.
Allassac
Marché des Producteurs de Pays de Garavet Allassac
Garavet Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Marché des Producteurs de Pays le samedi 7 juin au bord de l’eau à Garavet !
Des tables, bancs et barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits achetés en direct auprès des producteurs présents.
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché des Producteurs de Pays de Garavet Allassac
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Garavet Allassac Allassac a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
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