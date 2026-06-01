Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal

Villeréal

Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, animation musicale …

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, le tout agrémenté d’une animation musicale (*).

Pensez à amener vos assiettes et couverts !

(*) Programmation musicale 2026

Lundi 29 juin > Les Troubadours de Guyenne

Lundi 6 juillet > Pascal Chatel

Lundi 13 juillet > Lucky Pepper

Lundi 20 juillet > Mick Fontaine

Lundi 27 juillet > Pascal Chatel

Lundi 3 août > Pascal Chatel

Lundi 10 août > Mick Fontaine

Lundi 17 août > Pascal Chatel

Lundi 24 août > Lucky Pepper

Lundi 31 août > Rolling Dice

Lundi 7 septembre > Little Limmie

Lundi 14 septembre > Les Troubadours de Guyenne .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 72 45

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English : Marché des Producteurs de Pays de Villeréal

During the summer season, come and meet local producers at the Villeréal market hall in the heart of the village. You’ll be able to sample traditional regional specialities prepared using produce from their farms. Gastronomy and authenticity will be the order of the day, with musical entertainment …

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides