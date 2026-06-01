Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal
Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal lundi 29 juin 2026.
Villeréal
Marché des Producteurs de Pays de Villeréal
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14
Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, animation musicale …
Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays sous la halle de Villeréal au cœur du village. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes. Gastronomie et authenticité seront à l’honneur, le tout agrémenté d’une animation musicale (*).
Pensez à amener vos assiettes et couverts !
(*) Programmation musicale 2026
Lundi 29 juin > Les Troubadours de Guyenne
Lundi 6 juillet > Pascal Chatel
Lundi 13 juillet > Lucky Pepper
Lundi 20 juillet > Mick Fontaine
Lundi 27 juillet > Pascal Chatel
Lundi 3 août > Pascal Chatel
Lundi 10 août > Mick Fontaine
Lundi 17 août > Pascal Chatel
Lundi 24 août > Lucky Pepper
Lundi 31 août > Rolling Dice
Lundi 7 septembre > Little Limmie
Lundi 14 septembre > Les Troubadours de Guyenne .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 72 45
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English : Marché des Producteurs de Pays de Villeréal
During the summer season, come and meet local producers at the Villeréal market hall in the heart of the village. You’ll be able to sample traditional regional specialities prepared using produce from their farms. Gastronomy and authenticity will be the order of the day, with musical entertainment …
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides
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