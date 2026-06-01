Marché des producteurs Place du marché Luz-Saint-Sauveur
Marché des producteurs Place du marché Luz-Saint-Sauveur vendredi 14 août 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Marché des producteurs
Place du marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Profite de la douceur de la fin de journée pour flâner dans les ruelles animées de Luz-Saint-Sauveur.
De stand en stand, pars à la rencontre des producteurs, artisans et créateurs locaux, passionnés par leur métier et leur territoire. Fromages, charcuteries, miel, confitures, tisanes, savons, objets faits main… chaque étal regorge de trésors à découvrir et à goûter.
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Place du marché LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
Take advantage of the mild late afternoon to stroll through the lively streets of Luz-Saint-Sauveur.
From stand to stand, meet local producers, artisans and creators, passionate about their craft and their region. Cheeses, charcuterie, honey, jams, herbal teas, soaps, handmade objects? each stall is brimming with treasures to discover and taste.
L’événement Marché des producteurs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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