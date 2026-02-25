Marché des producteurs mayennais, Espace Mayenne – Laval, Laval

Marché des producteurs mayennais Vendredi 5 juin, 16h00 Espace Mayenne – Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

La diversité des produits mayennais sera réprésentée lors de ce marché des producteurs qui se veut festif. Restauration proposée par les producteurs, animation musicale avec la venue de la fanfare Kafi.

Un bel évènement en début de week end pour venir profiter entre amis, famille ou collègues à la sortie du travail !

Espace Mayenne – Laval BD PIERRE ELAIN 53000 LAVAL Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marie.tarleve@pl.chambagri.fr »}]

Le marché des producteurs mayennais revient pour sa deuxième édition à l’Espace Mayenne. Une vingtaine de producteurs mayennais seront présents, restauration et animation musicale sur place. Marché / producteurs / convivialité / restauration sur place

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire